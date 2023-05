Impallomeni: “Il Milan non deve essere disfattista, io terrei Maldini”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato della situazione del Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League e del ruolo di Paolo Maldini: "Non deve entrare nel panico e non deve esserci disfattismo. Condivido le parole di Maldini, che non si doveva correre il rischio di pensare a un inizio ciclo ma che c'era più il rischio di un passo indietro. E' stato perfetto. Io lo terrei uno come Maldini, che conosce il Milan ed è bravo a fare questo mestiere. Il Milan non deve essere disfattista".