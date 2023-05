Milan, la probabile formazione per la Sampdoria: Pioli sceglie Giroud

Nella giornata di sabato 20 maggio, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo in occasione della 36^ giornata di Serie A, per affrontare la già retrocessa Sampdoria. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', il tecnico Stefano Pioli dovrebbe scegliere Mike Maignan, come sempre, tra i pali, mentre la difesa a quattro potrebbe essere composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Malick Thiaw e Theo Hernandez. La coppia in mediana sarà formata da Rade Krunic e Sandro Tonali. Alle spalle dell'unica punta Olivier Giroud, invece, agiranno con ogni probabilità Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao.