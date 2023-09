Impallomeni: “Se Felipe Anderson si accende la Lazio non perde col Milan”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato in vista del match di campionato fra Milan e Lazio . Secondo l'ex calciatore, infatti, i biancocelesti di Maurizio Sarri , contro i rossoneri, potrebbero trovare quegli spazi che non hanno potuto sfruttare contro il Torino. Ma non solo, poiché Impallomeni è sicuro che, se si accendesse Felipe Anderson , la Lazio non perderebbe contro il Milan . Ecco le sue parole.

"La Lazio sotto pressione ha vinto a Napoli. La vittoria col Torino è servita a togliere pressione e contro il Milan troverà quegli spazi non trovati con i granata. Può essere una partita in cui può trovare degli spazi per creare qualcosa d'importante. Fondamentale sarà Felipe Anderson. Se si accende, la Lazio non perde, ma se non va non gira la squadra".