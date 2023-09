Impallomeni: “Leao è stato irritante nel match contro il Newcastle”

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Non fa la differenza ancora in maniera costante perché sa che è la stella. E' stato irritante col Newcastle, potenzialmente è uno dei più forti d'Europa, gioca in un club prestigioso come il Milan, ma non ha ancora fatto il salto di qualità con Pioli. Al quarto anno ci deve essere un miglioramento individuale di un calciatore come lui. Ha una facilità disarmante di saltare l'uomo, segna troppo poco per le sue qualità". LEGGI ANCHE: Sabatini: "Quello di Leao un atto di vanità calcistica" >>>