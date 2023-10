Impallomeni: “Italia? Sono curioso di vedere come reagiranno gli azzurri”

Intervistato dai microfoni di Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell' Italia e dei prossimi impegni contro Malta e Inghilterra . L'ex calciatore, infatti, si dice curioso di scoprire come reagiranno gli azzurri di Spalletti , in vista di due sfide che potranno dire molto sul futuro percorso ad Euro2024 . Ecco le parole di Impallomeni .

"Cosa mi aspetto dall'Italia? Una vittoria rotonda e preparare bene la sfida con l'Inghilterra. Sono curioso di vedere come reagirà lì, come atteggiamento, orgoglio. E' un modo di ripartire e riattivare quello che di buono c'è, perché qualcosa di buono c'è in questa Nazionale".