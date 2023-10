Milan, ricordi Rebic e Origi? Ecco come sta andando la loro stagione

Come stanno giocando Origi e rebic? I due attaccanti hanno lasciato il Milan in estate. La Gazzetta dello Sport parla della loro stagione

Il Milan , nella scorsa sessione di calciomercato , ha cambiato moltissimo. Non solo giocatori nuovi, i rossoneri hanno anche ceduto tantissimi calciatori. Due di questi sono Ante Rebic e Divock Origi . I due attaccanti, dopo una stagione deludente, sono andati via dal Milan . Ma cosa stanno facendo? Sono riusciti a lasciare 'il graffio' nelle loro nuove squadre? Ne parla l'edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Il momento di Rebic

Rebic e Origi, si legge, fin qui pare proprio siano ben lontani dal ritrovare se stessi. Per quanto riguarda il croato, la sua cessione al Besiktas è a titolo definitivo. Ante ha messo insieme 181 minuti su 7 partite giocate di cui due da titolare. Per ora zero gol e zero assist. In più Rebic sta avendo problemi con gli infortuni. Al momento la sua stagione col Besiktas è un nulla di fatto e lontana da quella del riscatto.