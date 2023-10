Calciomercato Milan – Rebus attaccante: monitorato Santiago Gimenez

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul calciomercato del Milan. Per l'attacco valutato anche il bomber del Feyenoord Gimenez

Il Milan punta all'attaccante per il futuro. Manca ancora molto al calciomercato estivo, ma sono già tanti i nomi accostati ai rossoneri. Di oggi i primi rumor sull'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. Come non nominare poi i nomi di Orban e Sesko. Tutti profili giovani e di prospettiva. L'edizione odierna di Tuttosport fa un focus sulla ricerca della punta del Milan. Ecco le ultime novità.