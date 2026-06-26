La storia d'amore tra Ignazio Abate e il Milan parte da molto lontano. Cresciuto nel vivaio rossonero, l'ex terzino debutta in prima squadra nel 2003 in Coppa Italia. Prima di stabilirsi a Milano, Abate gioca in prestito a Napoli, Piacenza, Modena, Empoli e Torino. Al Milan colleziona 306 partite, vincendo uno Scudetto e due Supercoppe. Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', suo papà Beniamino, per 23 anni preparatore dei portieri nelle giovanili rossonere, è tornato a parlare del rapporto tra suo figlio e il Milan.

Milan, l'intervista al papà di Abate

"Per come lo conosco sul piano caratteriale, è pronto ad affrontare la piazza di Torino. Si galvanizza nei momenti di tensione e nelle difficoltà: è un duro, Ignazio è proprio uno da Toro. Ho pensato a tutti i sacrifici fatti da Ignazio per arrivare su questa meravigliosa panchina. La nostra emozione, da genitori, è stata bellissima: se chiama il Toro, ti senti realizzato. Ripaga dei sacrifici del passato".

ha iniziato parlando del carattere di suo figlio Ignazio in vista della nuova avventura sulla panchina del

Il calendario ha già fissato un incrocio immediato con il suo passato: il debutto ufficiale avverrà proprio contro il Milan.

Milan, la carriera da allenatore di Ignazio Abate

Beniamino Abate sul rapporto tra Ignazio e il Milan

"Quello era un Milan con regole e obiettivi grazie a una società solida. Il Milan gli ha lasciato l’umiltà, perché senza non fai niente. Poi l’abnegazione al lavoro, la professionalità e la coerenza: sono i principi che Ignazio ha fatto suoi. Lo seguirò al Torino? No, quell’epoca è finita. Ho fatto due anni con lui in Primavera al Milan: bellissimi, ma oggi sono un pensionato del calcio. Sarò il primo tifoso del Toro dopo di lui: il Toro è meraviglioso, è la storia".

Il lavoro da allenatore è iniziato nel 2021 a Milanello, dove ha guidatofino alla finale scudetto per poi passare alla, con cui ha raggiunto una semifinale e una finale di Youth League. Chiusa l'esperienza milanista per via delle scelte dilegate alla nascita delha allenato lain Serie C nella stagione 2024-2025, ma è stato esonerato mentre si trovava al secondo posto in classifica. Nell'ultima stagione in Serie B ha condotto lafino ai playoff, uscendo in semifinale contro ilha svelato quali sono i valori delche sono rimasti impressi nella personalità di Ignazio.