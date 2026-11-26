Alle ore 18:45, i riflettori del 'Karaiskakīs' di Atene si accenderanno su Olympiacos-Milan, match valido per la 5^ giornata di League Phase dell'Europa League 2026/2027. A poche ore dal calcio d'inizio, ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' ha parlato l'unico doppio ex della sfida: Sokratis Papastathopoulos, che nella stagione 2010-2011 ha vestito la maglia rossonera e tra il 2021 e il 2023 quella del club greco.

Verso Olympiacos-Milan, l’intervista a Papastathopoulos

"Sono squadre simili, in ricostruzione, ripartite con due gruppi nuovi. Il Milan ha finalmente uno spirito più offensivo, l’Olympiacos gioca bene con la palla, pressano e recuperano veloce per poi far ripartire in fretta l’azione. Sicuramente sarà una partita aperta, bella da vedere".

A cosa dovrà stare attento il Milan

"Non avete idea di cosa può essere lo stadio Karaiskakis, è caldissimo, bollente. Può spaventare chiunque, anche chi normalmente gioca a San Siro. Per questo al Milan dico di prestare massima attenzione specialmente ai minuti iniziali della partita, in cui puoi restare sorpreso dall’atmosfera e della pressione. Non è facile per nessuno al mondo. Al contrario per loro è un’arma vincente".

Papastathopoulos sul Milan di Amorim

"Lo sto seguendo con piacere, vedo un calcio più propositivo e per questo più apprezzabile per i tifosi. Rischia anche di più, è vero: per noi difensori è più difficile la vita… Ricordo però quando ero al Dortmund: era dura perché dovevamo sostenere una squadra costantemente all’attacco, però se prendevamo gol, rispondevamo con due. Insomma, una strategia vincente. E oggi una nuova tendenza del calcio europeo".

Su Ramos, Cisse e Pulisic

"Ci sono Ramos e Cisse che hanno qualità da prima punta, ma in questo gruppo tanti giocatori possono andare a segno, ovviamente i centrocampisti e perfino i difensori. Trasmettono una bella allegria anche se devono migliorarsi come squadra, consolidarsi. Tornando alla domanda il simbolo è uno, Pulisic, fortissimo. L’ho conosciuto al Dortmund che aveva 16 anni, si vedeva che aveva qualità: oggi è perfetto per il calcio italiano, campionato che valorizza le sue caratteristiche".

Gli anni di Papastathopoulos al Milan

"Avevo vent’anni, il solo fatto di esserci mi faceva sentire fortunato. Ho imparato da tutti i giocatori vicini a me, Nesta, Thiago Silva, lo stesso Ibrahimovic e Ambrosini, ma anche Gattuso e Seedorf con cui sono rimasto in contatto. Fu come un anno di scuola, il migliore possibile, tanto che quell’esperienza mi è poi se".

Le parole su Pavlovic e la difesa rossonera

"Ammiro Pavlovic, ma non voglio fare una classifica dei singoli, anche perché la difesa è il reparto che più dipende dal gioco di squadre e dal funzionamento collettivo. La difesa stessa va valutata per il lavoro in coppia. Al Milan vedo una buona integrazione, giocatori complementari".

ha iniziato con una disamina sul match ditraDopodiché, l'attenzione dell'ex difensore si è spostata suglisi è dichiarato soddisfatto dellaofferta dai rossoneri:Analizzando le caratteristiche dei singoli,ha spiegato che il giocatore simbolo del, l'ex calciatore greco ha parlato così della stagione vissuta aPer concludere,ha detto la sua anche sul valore della