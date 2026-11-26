Sokratis Papastathopoulos, doppio ex di Milan e Olympiacos, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' a poche ore dalla sfida di Europa League
Arsenal: che forza in palestra l'ex milanista Papastathopoulos
Alle ore 18:45, i riflettori del 'Karaiskakīs' di Atene si accenderanno su Olympiacos-Milan, match valido per la 5^ giornata di League Phase dell'Europa League 2026/2027. A poche ore dal calcio d'inizio, ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' ha parlato l'unico doppio ex della sfida: Sokratis Papastathopoulos, che nella stagione 2010-2011 ha vestito la maglia rossonera e tra il 2021 e il 2023 quella del club greco.
Verso Olympiacos-Milan, l’intervista a PapastathopoulosPapastathopoulos ha iniziato con una disamina sul match di Europa League tra Milan e Olympiacos:
"Sono squadre simili, in ricostruzione, ripartite con due gruppi nuovi. Il Milan ha finalmente uno spirito più offensivo, l’Olympiacos gioca bene con la palla, pressano e recuperano veloce per poi far ripartire in fretta l’azione. Sicuramente sarà una partita aperta, bella da vedere".
A cosa dovrà stare attento il MilanDopodiché, l'attenzione dell'ex difensore si è spostata sugli aspetti a cui il Milan dovrà fare attenzione:
"Non avete idea di cosa può essere lo stadio Karaiskakis, è caldissimo, bollente. Può spaventare chiunque, anche chi normalmente gioca a San Siro. Per questo al Milan dico di prestare massima attenzione specialmente ai minuti iniziali della partita, in cui puoi restare sorpreso dall’atmosfera e della pressione. Non è facile per nessuno al mondo. Al contrario per loro è un’arma vincente".
Papastathopoulos sul Milan di AmorimPapastathopoulos si è dichiarato soddisfatto della proposta di gioco offerta dai rossoneri:
"Lo sto seguendo con piacere, vedo un calcio più propositivo e per questo più apprezzabile per i tifosi. Rischia anche di più, è vero: per noi difensori è più difficile la vita… Ricordo però quando ero al Dortmund: era dura perché dovevamo sostenere una squadra costantemente all’attacco, però se prendevamo gol, rispondevamo con due. Insomma, una strategia vincente. E oggi una nuova tendenza del calcio europeo".
Su Ramos, Cisse e PulisicAnalizzando le caratteristiche dei singoli, Papastathopoulos ha spiegato che il giocatore simbolo del Milan è Christian Pulisic:
"Ci sono Ramos e Cisse che hanno qualità da prima punta, ma in questo gruppo tanti giocatori possono andare a segno, ovviamente i centrocampisti e perfino i difensori. Trasmettono una bella allegria anche se devono migliorarsi come squadra, consolidarsi. Tornando alla domanda il simbolo è uno, Pulisic, fortissimo. L’ho conosciuto al Dortmund che aveva 16 anni, si vedeva che aveva qualità: oggi è perfetto per il calcio italiano, campionato che valorizza le sue caratteristiche".
Gli anni di Papastathopoulos al MilanFacendo un tuffo nel passato, l'ex calciatore greco ha parlato così della stagione vissuta a Milanello:
"Avevo vent’anni, il solo fatto di esserci mi faceva sentire fortunato. Ho imparato da tutti i giocatori vicini a me, Nesta, Thiago Silva, lo stesso Ibrahimovic e Ambrosini, ma anche Gattuso e Seedorf con cui sono rimasto in contatto. Fu come un anno di scuola, il migliore possibile, tanto che quell’esperienza mi è poi se".
Le parole su Pavlovic e la difesa rossoneraPer concludere, Papastathopoulos ha detto la sua anche sul valore della retroguardia rossonera:
"Ammiro Pavlovic, ma non voglio fare una classifica dei singoli, anche perché la difesa è il reparto che più dipende dal gioco di squadre e dal funzionamento collettivo. La difesa stessa va valutata per il lavoro in coppia. Al Milan vedo una buona integrazione, giocatori complementari".
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