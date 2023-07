Iervolino: “Vogliamo fortemente Dia, speriamo che decida di rimanere”

Le parole di Danilo Iervolino su Boulaye Dia

"La cosa non dipende da noi, c'è una clausola. Noi speriamo che lui decida di rimanere. Vogliamo fortemente Dia, lo abbiamo riscattato non per fare trading ma perché lo riteniamo fondamentale per la Salernitana. Incrociamo le dita".