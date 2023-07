Calciomercato Milan – Il vice Giroud può arrivare dalla Ligue 1

Non sembra volersi fermare la dirigenza del Milan per quanto concerne il calciomercato in entrata. Dopo l'ufficialità di Marco Sportiello , Luka Romero , Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic il Diavolo sarebbe alla ricerca di un attaccante che possa agire da vice Olivier Giroud nel corso della prossima stagione. E un profilo giovane sarebbe stato effettivamente individuato.

Milan, Hugo Ekitike può essere il vice Olivier Giroud

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', infatti, la dirigenza del Milan avrebbe messo nel mirino Hugo Ekitike. Il giovane centravanti è stato acquisito dal PSG che ha versato nelle casse del Reims28,5 milioni di euro e, per questo, vorrebbe ricavare almeno 20 milioni dalla sua partenza. Una trattativa non c'è ancora stata, ma il ragazzo piace anche a Stefano Pioli e il Diavolo potrebbe farci un pensiero. LEGGI ANCHE: Pellegatti s'arrabbia: "Il Milan non paga 5+... come altri club, ma 40 TUM" >>>