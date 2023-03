Ielpo: “Brahim Diaz ha gran carattere, Ibra un esempio per tutti”

Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Mario Ielpo ha parlato del Milan ed in particolar modo di due giocatori: Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic. L'ex giocatore ha esaltato le doti dei due, spendendo ottime parole: "Brahim Diaz gioca meglio degli altri forse, merita di essere titolare. Ha il carattere da guerriero, così come Giroud. Sappiamo che Ibrahimovic è un esempio per tutti. Io non gli avrei fatto battere il primo rigore e a maggior ragione il secondo. Il Milan aveva bisogno del pareggio, era un rigore importantissimo ma lui ha avuto personalità. Il suo errore è stato risolto dal VAR. Quello che lascia l’amaro in bocca è che al Milan i campioni si accendano ad intermittenza". Esclusiva – Milan-Leao, decisione in stand by. Chiamate dall’estero