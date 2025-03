Ielpo: “Il Milan ha bisogno di gerarchie chiare, non si possono stravolgere i ruoli”

L’ex portiere del Milan, Mario Ielpo, è intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati" per commentare la sconfitta dei rossoneri contro la Lazio per 2-1 a San Siro. Secondo Ielpo, la squadra biancoceleste ha avuto delle difficoltà nella gestione della partita, rischiando di lasciare la sfida in bilico quando il Milan è riuscito a pareggiare sull'1-1. Tuttavia, l'ex portiere ha puntato il dito anche sulle problematiche interne al Milan, sottolineando che le squadre funzionano come qualsiasi altro gruppo umano, seguendo delle gerarchie. Per Ielpo, i ruoli all'interno del gruppo devono essere chiari e stabili, senza stravolgimenti continui, altrimenti il funzionamento della squadra può venire meno. Ecco, di seguito, le sue parole: