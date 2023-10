Hernanes: “Juventus e Milan lotteranno per lo Scudetto. L’Inter…”

Hernanes, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta Scudetto, citando anche il Milan di Stefano Pioli

Hernanes , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sportweek', settimanale de 'La Gazzetta dello Sport', parlando delle favorite per la lotta Scudetto e citando anche il Milan di Stefano Pioli . Ecco le sue parole a riguardo.

Le parole di Hernanes sulla lotta Scudetto

"La Juve quest'anno è molto più solida, lotterà sicuramente, come anche il Milan. Ma per me la più forte e quindi la favorita resta l'Inter. Sarà dura per la Lazio ripetere il secondo posto dell'anno scorso. Ma Sarrì è una garanzia".