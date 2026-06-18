Il Milan sta vivendo un momento molto complesso per la sua storia, ma nonostante questo resta l'amore dei tifosi e dei giocatori che in passato hanno vestito la maglia del Diavolo. Jens-Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al Bodo Glimt, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ricordando anche la sua esperienza con la maglia rossonera.

L'intervista di Jens-Petter Hauge: "Amo il club e sono ancora tifoso del Milan"

"Bellissima. Ho trascorso una stagione super, in un campionato molto competitivo. È stata un’esperienza importante per me: dal punto di vista umano mi ha fatto crescere tanto, ma anche dal punto di vista professionale, credo di aver imparato tante cose. Al Milan sono rimasto molto legato: amo il club e i tifosi, semplicemente incredibili. Sono ancora tifoso del Milan. L'ho seguita e mi dispiace vedere il Milan di nuovo fuori dalla Champions League".

I dettagli della cessione di Hauge all'Eintracht e i numeri in rossonero

La carriera di Hauge al Milan è durata una sola stagione: il 10 agosto 2021 il passaggio all'Eintracht Francoforte.

Questi i dettagli dell'operazione:

Prestito da 1,6 milioni con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza da 7,5 milioni.

con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza da 7,5 milioni. Più di 9 milioni fino a possibili 12 con i bonus per la cessione del talento norvegese.

Una plusvalenza immediata per il bilancio del club, ma fu un addio anche per le poche presenze di Hauge con la maglia rossonera. In quel 2020-21 giocò 18 partite in campionato, ma solo 3 da titolare.

La folle concorrenza nell'attacco del Milan e il gol contro l'Inter

Ibrahimovic, Brahim Diaz, Castillejo, Rebic, Leao, Daniel Maldini, Saelemaekers;

Da gennaio anche Mandzukic.

In più in quelin attacco:

Al Milan non avrebbe avuto lo spazio, visti anche gli arrivi di Giroud e Messias. Un'operazione che fece felici entrambe le parti coinvolte. Hauge resterà sempre nel cuore dei tifosi del Milan anche per il suo gol contro l'Inter che ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League.