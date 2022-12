Haaland, il papà parla del suo futuro: “Possibile vederlo anche in Italia”

Intervenuto ai microfoni di 'France Football', il papà di Erling Haaland ha parlato del futuro di suo figlio. Queste le sue dichiarazioni: "Erling potrebbe rimanere al City per 15 anni, perché si trova molto bene e parliamo di un grandissimo club. Ma la mia impressione è che lui voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati. Potrebbe essere che vada così. In Germania c'è stato due anni e mezzo e potrebbe fare qualcosa del genere nel suo futuro. Stare tre anni in Premier League e poi andarsene in Italia, in Spagna o in Francia. Non c'è niente di deciso al riguardo, ma è una possibilità, perché Erling è capace di essere un vincitore in qualsiasi squadra". Mercato Milan, doppio colpo in Serie A? Le ultime news >>>