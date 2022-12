Calciomercato Milan – Doppio colpo in Serie A? Le ultime news

Mancano una ventina di giorni alla sessione invernale di calciomercato e il Milan è già operativo per imbastire delle operazioni sia in entrata sia in uscita per perfezionare la rosa da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli per la seconda parte di stagione. Paolo Maldini e Frederic Massara, come noto, sono sempre attenti ad occasioni ed opportunità e non si tireranno indietro qualora spuntasse qualche affare interessante per i rossoneri.