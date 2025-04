Gullit, bordata senza filtri al Milan: e mette in guardia Ancelotti su …

Gullit: "Milan irriconoscibile, contro il Genoa partita terribile: Ancelotti ..."

Sul Milan: "Conceicao è bravo come allenatore, ma bisogna vincere. Il Milan ha accumulato troppe sconfitte, è irriconoscibile. È arrivato in un momento difficile, la vittoria della Supercoppa è stata occasionale, ma bisogna andare in Champions se no non è una buona stagione. Mi dispiace, soprattutto per i tifosi, la gente si chiede cosa stia succedendo. La partita contro il Genoa (quella dei 125 anni, ndr) è stata terribile, i tifosi non sono felici. Se sei abituato a vincere, la gente quello che vuole è continuare a vincere".