Gullit: “Pulisic è adatto al gioco del Milan. Su Santiago Gimenez …”

Su Christian Pulisic: "La Premier League è una competizione ad alto ritmo, la preparazione per molte squadre italiane è un po' più lenta, è più tattica, più su tecnica e cose del genere. È dura, poi i difensori italiani non sono facili da battere. Lo stile di gioco si adatta meglio a Pulisic… Forse ha trovato il modo di giocare il suo gioco, forse si sta divertendo in questo momento. È entrato in una squadra che anche lei fatica, come ci dicono, è facile vincere ma restare al vertice è dura ed è la stessa cosa con il Milan, è dura. Ora vedi che all’improvviso la Juventus sta tornando. L’anno scorso il Napoli è stato fantastico, ora all’improvviso anche loro sono in difficoltà. Per tante squadre è difficile: tutti investono nel calcio e vogliono il successo immediato".