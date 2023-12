Pagelle Roma-Milan Femminile 2-1: Asllani non basta, male la difesa

Bergamaschi, voto 5: stessa cosa della compagna di reparto. Difende male e non attacca mai, lasciando la fascia destra in possesso della Roma.

Centrocampo — Dubcova, voto 4,5: gestisce male i palloni e non approfitta delle situazioni in ripartenza. Soffre la costante pressione giallorossa e non trova mai la posizione giusta per far male.

Grimshaw, voto 5,5: ci prova con testardaggine nonostante vada spesso a sbattere contro il muro giallorosso. Ci mette grande volontà ma poca qualità.

Attacco — Asllani, voto 6,5: il mezzo voto in più per il gol segnato ma, nella prestazione complessiva, ci si aspetta sempre di più. Prova ad illuminare in fase offensiva ma non trova, quasi, mai il sostegno delle compagne.

Staskova, voto 5,5: combatte, fa a spallate con le avversarie e prova a mantenere palloni in avanti. Tanto lavoro sporco che quasi non la premiava con un gol in mezza rovesciata che meritava maggior fortuna.

