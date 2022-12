Guardiola: “Pelé o Maradona? Il mio favorito è Messi” | News

Meglio Pelé o Maradona? La grande domanda che da sempre ogni amante del calcio si pone ha una nuova risposta. E a darla è Pep Guardiola, il quale però inserisce tra i due una terza figura. "Per i brasiliani Pelé è stato il più grande, così come capisco gli argentini che dicono Maradona o Di Stefano o Messi", ha detto l'allenatore del Manchester City. "Ognuno ha il suo preferito e penso che questa sia una cosa bella. Non significa che uno sia meglio di un altro. Io direi sempre che Messi è il mio favorito, ma capisco se la gente ne sceglie un altro. Che problema c'è. Tutti hanno dato il loro contributo al calcio mondiale". Nessun dubbio per Pep. Amichevole PSV-Milan 3-0: le pagelle dei rossoneri.