Il Milan di Rúben Amorim continua a mostrare due volti diversi tra campionato ed Europa League. Se in Serie A i rossoneri stanno facendo molto bene, in coppa spunta una grandissima discontinuità, che non è di certo passato inosservata a Ciccio Graziani.

Milan, le parole di Graziani

"Nel Milan c'è di sbagliato che c'è troppa discontinuità. Male in coppa, bene in campionato: ha vinto con l'Inter, ha vinto a Genova. La posizione è ottimale, a ventiquattro punti; oggi è dentro la Champions con tutte le problematiche, anche loro con gli infortuni."

L'ex calciatore, ad oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni de 'La domenica Sportiva' suanalizzando il percorso dei rossoneri, sottolineando anche come la posizione in classifica sia molto positiva nonostante le difficoltà incontrate nel corso della stagione legate ai numerosi infortuni:

Secondo l'opinionista, il principale obiettivo di Amorim deve essere quello di trovare molto equilibrio nelle varie prestazioni. evitando alti e bassi che finora hanno caratterizzato il cammino rossonero, specialmente in Europa:

"Quindi il Milan deve trovare un pochino più di continuità, non troppi... anche qui, troppi alti e bassi. Se trova la continuità, secondo me, può addirittura lottare per qualcosa di ancora più importante."

In chiusura, Graziani ha acceso i riflettori su Goncalo Ramos: l'attaccante portoghese è arrivato per essere un vero e proprio riferimento offensivo, ma il calciatore non ha ancora convinto, e il suo rendimento resta uno dei grandi temi da risolvere per la squadra rossonera:

"Ha un centravanti che non sappiamo che roba è, quanto possa dipendere da lui, quanto invece possa dipendere dalla squadra o da Amorim. Ma loro devono trovare il modo di valorizzare questo attaccante, altrimenti diventa un problema".