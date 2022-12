Gravina: “Cena segreta con Agnelli? Parlavamo di calcio” | News

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ad una presunta cena segreta con Andrea Agnelli

Sta facendo discutere la notizia relativa ad una presunta cena segreta nel settembre 2021 tra Andrea Agnelli e il presidente Gabriele Gravina . Una cena in cui avrebbero partecipato anche Percassi, Preziosi, Marotta, Scaroni, Campoccia, Fenucci e Dal Pino , quest'ultimo allora Presidente della Lega Serie A .

Sono emerse, infatti, delle intercettazioni della Procura di Torino sull'incontro, ma lo stesso Gravina ha voluto fare chiarezza in merito: "Sono cavolate, sono un uomo sereno", ha detto il presidente della FIGC a margine di un evento al Palazzo Lombardia di Milano. "Abbiamo già chiarito perché c'è stato quell'incontro, per parlare di calcio", ha aggiunto.