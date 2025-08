Giuliani: “Il Milan? Ha l’allenatore più simile a Conte”

Ospite di TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato il giornalista Fulvio Giuliani. Qui il parere sul Napoli: "E' un'ottima campagna acquisti, ma da qui a farne una cosa stellare ci andrei cauto. Sappiamo il modo di approcciare saggio di Conte, proprio quest'anno quando si rischia euforia, ma detto questo considero l'Inter molto forte, più del Napoli con Lookman. Il colpo De Bruyne però non è stato valutato come meriterebbe. E' un fuori quota, in Serie A lo è al cubo, uno di quella forza non lo vediamo dai tempi di Ronaldo. Tecnicamente è uno che per due anni ,se sta bene, non la fa vedere a nessuno. E come carisma può garantire quello che il Napoli non aveva lo scorso anno".