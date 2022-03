Giuliani: “Maignan? Mi dispiace per quello che è successo a Cagliari”

Fulvio Giuliani, giornalista e radiocronista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul portiere francese del Milan Mike Maignan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Fulvio Giuliani ha parlato di Mike Maignan. Queste le sue dichiarazioni sul portiere del Milan: "Maignan sta facendo benissimo e non va dimenticato che il Milan ha dovuto fare a meno di lui anche per alcune partite. E' un personaggio che si sta affermando anche oltre i 90'. Mi dispiace molto per quello che è successo a Cagliari. Al Milan va riconosciuto di aver fatto un altro grande colpo di mercato: ha perso Donnarumma, ma ha trovato un grande portiere e un grande ragazzo. Quindi un grande applauso al Milan, ai dirigenti e agli osservatori".