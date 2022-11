Giroud: “Siamo in pensiero per Lucas Hernandez, gli dedico la vittoria”

Intervenuto ai microfoni di Télévision française 1 al termine di Francia-Australia, Olivier Giroud ha dedicato la vittoria al suo compagno di nazionale Lucas Hernandez. Il fratello di Theo, infatti, è stato sostituito dopo appena dieci minuti di gioco a causa di un problema al ginocchio che sembrerebbe grave. Queste le dichiarazioni dell'attaccante del Milan, autore di una doppietta: "Siamo in pensiero per lui. Vorrei dedicargli questa partita perché stiamo perdendo un altro compagno in questo Mondiale". Ex Milan, Kakà e Galliani insieme in Qatar: "Gratitudine e affetto".