Giordano: “Conte? Lo vedo bene ovunque, anche al Milan”

“Di solito quando si ottengono questi risultati il merito principale va alla squadra, ma in questo caso penso si possa dire che il protagonista del successo è Antonio Conte. Mi sembra evidente abbia svolto un lavoro eccezionale. Ha preso una squadra con tanti problemi, ha tenuto unito il gruppo anche di fronte a cessioni importanti, ottenendo un risultato storico. Lo vedo bene ovunque, onestamente. Al Milan come in qualsiasi altra squadra del mondo. Se non dovesse restare al Napoli chiunque lo dovesse prendere farebbe un affare”.