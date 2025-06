Giménez: “Vedo le critiche sui social, non mi toccano. Focalizzato sull’obiettivo”

Sulle critiche, soprattutto sui social: “Sì, vedo le critiche perché mi arrivano, sono umano e vedo i social, ma non mi toccano. Non mi rendono triste, né felice, né mi fanno ridere. Semplicemente continuo per la mia strada. Se hai chiaro il tuo obiettivo e la tua missione a lungo termine, quello che succede attorno a te non conta. Se sai che il cammino è già tracciato per diventare ciò che vuoi – ovviamente con lavoro, impegno e sacrifici –, allora il resto non ha importanza. Credo che lo stesso valga per uno come Vinícius Júnior, ad esempio. Lui riceve tante critiche, ma è focalizzato sul suo obiettivo. Oggi le persone non giudicano i comportamenti, ma in base alla squadra per cui tifano. Tutto l’odio verso Vinícius Júnior arriva dai tifosi del Barça, e tutto l’odio verso Lamine Yamal dai tifosi del Real Madrid”.