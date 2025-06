Gimenez: “Incontro magico con Ibra e la maglia 7, al Milan nessun limite!”

Giménez sul suo arrivo al Milan e il primo incontro con Zlatan Ibrahimović: “Ovviamente io non mi pongo limiti e non ho limiti. L’ho sempre detto e lo sostengo: credo che non ci sia un tetto per nessuno. Se vuoi continuare a crescere, continuerai a crescere fino alla morte. E anche quando muori, vai nella vita eterna e continui a crescere. Semplicemente non bisogna guardare indietro. E se guardi indietro è solo per prendere la rincorsa, perché in questa vita non ci sono limiti. L'incontro con Ibra? Sì, è entrato con la maglia del Milan e me l’ha data. C’era scritto ‘Giménez’, con il numero 7. È stata un’esperienza bellissima".