Gimenez: “Il Milan è un sogno. Mi preparo da una vita. Se Ibra dice …”

Dopo la conferenza stampa di martedì 4 febbraio, Santiago Gimenez ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset', testata presente in sala stampa a Milanello , rivelando ai colleghi il suo sogno nell'essere un giocatore del Milan . Non solo, perché ha anche elencato una serie di giocatori rossoneri che hanno segnato la sua infanzia. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Gimenez rivela il suo vero sogno: poi la 'promessa' su Ibrahimovic

Sulle sue sensazioni: "Sono più che pronto, mi sono preparato tutta la vita per questa sfida e oggi per me è un sogno poter giocare qui. Ho sempre indossato la maglietta del Milan perché ho vissuto un epoca in cui i rossoneri vincevano tutto: Kaka, Ronaldinho, Beckham, Gattuso, e ti potrei dire altri milioni di giocatori, hanno segnato la mia infanzia. Per questo l’ho sempre seguito".