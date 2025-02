Milan, Gimenez tiene i piedi per terra: poi fissa un primo obiettivo

"Mi piace impormi degli obiettivi, ma per il momento non l'ho ancora fatto. Sinceramente voglio continuare ad affidarmi a Dio e mantenere i piedi per terra, perché molte volte, quando succedono queste cose, quando vieni in un club come lo è il Milan, se non sei preparato potresti perderti un poco. Quindi prego che dio mi permetta di mantenere i piedi per terra e che mi faccia lavorare come sto già facendo per migliorarmi e mantenere le aspettative che il Milan ha su di me".