Giaccherini: “L’Inter è più forte anche del Milan di Ibra e Thiago Silva”

Intervistato a Tuttojuve.com, Emanuele Giaccherini ha parlato dell'Inter, paragonandola al Milan che fu di Ibrahimovic e Thiago Silva: "Per me è più forte l’Inter, lo abbiamo visto anche l’anno scorso. E’ una squadra che è arrivata in finale di Champions League e se l’è giocata fino all’ultimo con il Manchester City che è la squadra migliore di tutte".