Allenamento Milan, novità importanti sulle condizioni di Leao | PM News

Ieri Leao ha svolto un allenamento personalizzato sul campo, visto che sta bene e che la lesione è totalmente guarita . Oggi, secondo quanto si apprende, il numero 10 portoghese ha svolto la prima parte della seduta in gruppo . Poi si è staccato dai compagni di squadra per continuare il suo lavoro personalizzato.

La sensazione è che Leao partirà con la squadra alla volta di Bergamo. Da capire, però, se scenderà in campo o meno. Allenamento personalizzato, invece, anche oggi per Simon Kjaer. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada in missione per il nuovo bomber >>>