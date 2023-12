Calciomercato Milan – Attaccante, viaggio a Stoccarda per Guirassy

Serhou Guirassy è un obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare l'attacco a gennaio. Geoffrey Moncada è volato in Germania da lui

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle manovre del Milan per il calciomercato invernale, ha ricordato come, tra i tanti attaccanti stranieri che piacciono al club di Via Aldo Rossi c'è soprattutto quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda.