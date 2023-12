Calciomercato Milan – Attaccante, per David il Diavolo ha rotto gli indugi

Costa meno di 30 milioni: sarà lui il vice-Giroud?

Pertanto, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ora David si può prendere per meno della metà. Il Milan, che per il 'CorSera' non si fida fino in fondo di Luka Jović, ha capito che serve subito un'alternativa ad Olivier Giroud e proverà dunque a prendere il giocatore, seguito sin dai tempi in cui militava in Belgio nel Gent. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada scatenato: cinque nomi sul suo taccuino >>>