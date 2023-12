Calciomercato Milan – Moncada scatenato: cinque nomi sul suo taccuino

Il prossimo martedì 2 gennaio 2024 riaprirà i battenti il calciomercato e il Milan, così com'è accaduto per l'estate passata, sarà giocoforza protagonista. L'organico a disposizione di mister Stefano Pioli, infatti, avrà bisogno di 3-4 ritocchi 'ad hoc'. Un po' perché gli infortuni hanno minato l'integrità di interi reparti e un po' perché in alcuni ruoli il Diavolo ha accusato in questi mesi delle carenze importanti. I dirigenti Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, dunque, sono già al lavoro per porre rimedio alla situazione.