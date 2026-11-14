Steven Gerrard si inchina davanti a Luka Modrić. L'ex centrocampista e leggenda del Liverpool, intervenuto e microfoni di Overlap Daily, ha voluto spendere delle parole di grandissima ammirazione nei confronti del croato oggi, al Milan. Un riconoscimento importantissimo da parte di uno dei centrocampisti più forti della sua generazione, che ha inserito il numero 14 tra i migliori calciatori affrontati durante la sua carriera.

Milan, le parole di Gerrard

"Uno dei migliori calciatori contro cui abbia mai giocato. Uno dei giocatori che ho ammirato e con cui ho pensato che sarebbe stato bello giocare. È molto intelligente, presente ovunque in campo, un vincente seriale. Un po' come Harry Kane: ha fatto un lavoro fantastico al Tottenham.

ha voluto sottolineare l'intelligenza tattica del croato, oltre alla qualità tecnica e alla capacità didi essere sempre presente in ogni zona del campo:

Nel corso del suo intervento, l'ex Liverpool ha voluto ripercorrere anche il percorso professionale del croato, soffermandosi sulla scelta di lasciare andare il Tottenham per trasferirsi alla corte del Real Madrid. Una decisione che, secondo Gerrard, è arrivata nel momento perfetto per il croato, che gli ha permesso di compiere un ulteriore salto di qualità confrontandosi con alcuni dei migliori calciatori al mondo:

Non voglio mancare di rispetto al Tottenham, perché li rispetto, così come i loro tifosi, ma ha fatto il trasferimento al momento giusto, è passato da lì a una squadra d'élite. È andato al Real Madrid dove è migliorato costantemente, ha trovato continuità, ha giocato con giocatori migliori."

Non sono mancati ovviamente dei riferimenti alla straordinaria longevità del croato, ancora protagonista ad altissimi livelli con addosso la maglia del Milan. Gerrard, infatti, ha voluto evidenziare come la Croazia stia attraversando una fase di transizione e fatica a trovare i calciatori in grado di raccogliere la sua grandissima eredità:

La sua longevità, soprattutto dal punto di vista della nazionale, è ammirevole. È al Milan, gioca ancora, ma la Croazia sta attraversando un periodo di transizione in cui non sta producendo giocatori in grado di sostituirlo. Credo che questo sia un motivo di preoccupazione per la Croazia."

L'inglese ha poi voluto esprimere anche un giudizio sulla nazionale croata, facendo riferimento alla recente sconfitta per 7-0 contro l'Inghilterra, prevedendo un'altra vittoria agevole da parte dei britannici. In chiusura, la leggenda del Liverpool è tornata ad elogiare individualmente il centrocampista rossonero, ricordandone anche la vittoria del pallone d'oro:

"L'Inghilterra li ha travolti per 7-0 nell'ultima partita e penso che li batteranno facilmente anche questa volta. Ma per quanto riguarda il giocatore in sé, adoro guardare Modrić, è un avversario difficile da affrontare, molto intelligente, di livello mondiale, ha vinto il Pallone d'Oro. Non posso che dire elogi, un giocatore incredibile