Gentile alla Juventus: “Prendete Donnarumma! Su Tonali e Vlahovic dico …”

Il mercato estivo entra nel vivo e le voci si rincorrono, alimentando le discussioni tra tifosi ed esperti. A gettare benzina sul fuoco, con un'opinione controcorrente e di certo destinata a far discutere, è Claudio Gentile . L'ex roccioso difensore della Juventus e colonna della Nazionale Italiana Campione del Mondo nel 1982 , non le manda a dire e si sbilancia, suggerendo alla sua vecchia squadra un doppio colpo a sorpresa. Secondo Gentile, la Vecchia Signora dovrebbe puntare su due nomi ben noti al calcio italiano, entrambi ex giocatori del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Il monito di Gentile alla Juve: "Serve Donnarumma, il numero uno dei numeri uno!"

Su Donnarumma: "Leggo che Donnarumma ha il contratto in scadenza e che il Psg sta pensando a un altro portiere. Ecco, questo sarebbe un colpo da Juventus. Non so se sia fattibile e non ho nulla contro il bravo Di Gregorio, ma storicamente il portiere della Nazionale è bianconero. Sarebbe bello fosse così anche stavolta, parliamo del numero uno dei numeri uno".