Genoa, Vieira: “Togliete Leao e Gimenez al Milan e …”

"Non mi ha soddisfatto il risultato e la notte dopo la partita è stata dura, ma il gioco sì, quello mi è piaciuto". Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche della sconfitta contro il Milan. Ecco le sue parole: "Il Genoa ha mostrato di avere doti importanti, una personalità e un'organizzazione chiara, valori non negoziabili che fanno parte del dna di club e tifoseria. Io difensivista? Dovevo pensare al modo di salvare la squadra. Non facevamo tanti gol ma bisognava chiedersi perché".