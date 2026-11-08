Manca sempre meno alla sfida tra Genoa e Milan in programma oggi alle 15:00, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle ultime novità di formazione per il Diavolo che è alla ricerca di una ripartenza dopo l'Europa League. Ecco le sue parole su "YouTube":

"È il Milan di difficile decifrazione, è questo il grande problema. Tante critiche su tutto. Vi posso assicurare che i vertici del Milan hanno apprezzato vero la prestazione contro il Ferencváros".

Genoa-Milan: la prima mossa a sorpresa di Amorim

"Ci sono state due prove di formazione verso il Genoa: la prima con Maignan in porta, Gila a destra, Diawara e De Winter centrali. A centrocampo Moreira con Musah provato terzino sinistro. Modrić, Rabiot, Cisse, Pulisic e Ramos. È una formazione coraggiosa, ma mi fa paura per due motivi: abbiamo visto giocare terzino destro contro il Bologna ed è piaciuto zero. Modrić ha giocato alla grande contro l'Inter con una squadra corta e protetto da Musah, Rabiot, Moreira e Pulisic. Con Musah dietro avrebbe solo Rabiot al suo fianco. Questa soluzione mi lascia perplesso prima della gara".

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La seconda variante tattica e il ballottaggio

"La seconda formazione provata è quella del derby con Estupiñán terzino sinistro e Musah di nuovo a centrocampo. Protegge di più Modrić, la preferirei".

Pellegatti cita le ultime novità di formazione da Di Stefano su "Sky Sport":Sarebbe una squadra molto offensiva e i dubbi di Pellegatti sono fondati:con un Musah che andrebbe testato ancora in un ruolo chiaramente non suo.Questa invece la seconda prova di Amorim:

In questo momento è la prima prova ad avere più possibilità di essere vista in campo: sarebbe una scelta molto coraggiosa da parte di Ruben Amorim visto che avrebbe in campo un centrocampista di ruolo in meno (Musah dirottato in difesa) e un Cisse in più in attacco per cercare di creare occasioni da gol, probabilmente anche per cercare di sbloccare finalmente un Ramos che sta facendo tanta fatica in questo inizio stagionale.