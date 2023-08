Genoa, Gilardino: “La verità è che siamo ancora un cantiere aperto”

Intervistato dai microfoni di Telenord, l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato in vista dell'inizio del campionato: "È tutto molto chiaro nella mia testa, in questo momento siamo un cantiere aperto, la verità è questa. Mancano quindici giorni alla fine del mercato con la società ci confrontiamo quotidianamente perché sono il primo, a volte, a “rompere” e a discutere su determinate situazioni perché so cosa vuol dire giocare in Serie A, so cosa comporta questo tipo di categoria".