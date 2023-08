Calciomercato Milan – Ritorna di moda Broja: i numeri dell’ultima stagione

Nonostante una campagna acquisti fra le migliori della Serie A , con 8 innesti nel corso del primo mese e mezzo di calciomercato, al Milan manca ancora un attaccante che possa affiancare Olivier Giroud , che quest'anno spegnerà 37 candeline. I nomi accostati al Diavolo in queste settimane sono stati tanti, passando dai profili più esperti ( Marko Arnautovic , Alvaro Morata e Mehdi Taremi ), fino ai più giovani ( Emmanuel Emegha ). Negli ultimi giorni, però, 'La Gazzetta dello Sport' ha riproposto un attaccante già seguito in precedenza dal club rossonero, quello di Armando Broja . Andiamo a vedere insieme i suoi numeri nell'ultima stagione.

Milan, i numeri della scorsa stagione di Armando Broja

Nel corso dell'ultima stagione il giovane centravanti albanese Armando Broja ha giocato interamente con la maglia del Chelsea. Il classe 2001, complice la rottura del legamento crociato, ha saltato buona parte dell'annata con la maglia dei Blues. Ed è riuscito a collezionare appena 12 presenze, segnando 1 solo gol contro il Wolverhampton e servendo 1 assist. A queste si aggiungono le 5 apparizioni in Champions League e 1 in EFL Cup. Con la casacca dell'Albania, invece, ha giocato 4 match, di cui 3 in Nations League e 1 in amichevole contro l'Italia.