Mercato Milan – Dal Portogallo: “Il Diavolo è un opzione per Taremi, ma…”

Dal Portogallo riferiscono come il Milan sia un'opzione per Mehdi Taremi, aggiungendo comunque alcune condizioni

Uno dei profili accostati al Milan nel corso delle prime settimane di questo calciomercato estivo per quanto riguarda l'attacco è stato Mehdi Taremi . La questione legata agli slot per gli extra-comunitari aveva però momentaneamente bloccato la trattativa, ma con il nuovo regolamento ecco che potrebbero aprirsi scenari molto interessanti.

Secondo quanto riferito da 'Correio da Manha', infatti, il Milan sarebbe una delle opzioni per Mehdi Taremi. Inizialmente ci sarebbe stato anche l'Inter, che con l'arrivo sempre più probabile di Marko Arnautovic sembra defilarsi. A questo punto rimarrebbe solo il Tottenham, in cerca di un sostituto di Harry Kane. Il quotidiano portoghese ha però spiegato come il Diavolo sia già alla ricerca di un terzino sinistro e di un centrale di difesa, il che rende difficile l'arrivo di un attaccante da 30 milioni di euro.