Gazidis: “Milan primo? Siamo solo all’inizio del percorso”

Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Gazidis si è soffermato anche sul momentaneo primo in posto in campionato dei rossoneri: "Siamo primi... al momento. Siamo in crescita. Abbiamo sempre detto che siamo all'inizio del percorso, non alla fine. C'è grande unità al vertice del club, dal presidente Scaroni a Maldini, Massara e io, sempre con Pioli. I giocatori vedono questa unità e capiscono la visione. Tutto è possibile quando ci sono unità e lavoro".