Gazidis: “Maldini era importante perché portava presenza, carisma e credibilità”

Al Podcast Xbdvl di Cannon Sports Media, l'ex dirigente milanista Ivan Gazidis ha parlato di Geoffrey Moncada come top scout e della qualità della video-analisi Milan. Ha parlato brevemente anche dell'esperienza come dirigente di Paolo Maldini in rossonero. l'ex ad del Milan Gazidis coglie perfettamente il lato umano della leggenda rossonera in questo breve intervento. E fa capire cos'abbiano di speciale Paolo Maldini e il Milan.