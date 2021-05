Gasperini: “Secondo posto bel traguardo, ma è tutto molto effimero” | News

L'allenatore dell'Atalanta, Gasperini, ha parlato della lotta Champions in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato della lotta Champions. Queste le parole dell'allenatore dei bergamaschi. "Per la qualificazione alla Champions dobbiamo avere pazienza. Ci sono ancora tante partite, dobbiamo pensare alle difficoltà della gara di domenica, andando a misurarci fiduciosi. Non bisogna avere la frenesia di arrivare all'obiettivo subito. Il secondo posto è un bel traguardo, ma è tutto molto effimero. Per difenderlo dobbiamo continuare a fare partite di grande spessore. A maggio ci giochiamo tutto, la differenza è che eravamo abituati a giocare ogni tre giorni e adesso abbiamo una settimana intera da una sfida all'altra. Psicologicamente abbiamo vissuto una bella settimana, ma può cambiare tutto nel giro di una sola partita. Le distanze sono ravvicinate, ma è anche vero che se noi non sbagliamo gli altri non riescono a raggiungerci". Il Milan intanto prova l'assalto a De Paul: ecco l'offerta di Maldini.