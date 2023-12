Gasperini: “Il Milan rimane forte. De Ketelaere? Gli consiglio di …”

Gasperini: "Il Milan ha un allenatore che da creatività alla squadra"

Sul Milan: "Per me il Milan rimane una squadra forte con tante soluzioni, con un allenatore che dà creatività e duttilità alla sua squadra. Il Milan ha bisogno di recuperare i suoi giocatori, non solo Leao ma anche i difensori. Non è facile per nessuna squadra giocare così tante partite nelle coppe. È un campionato veramente equilibrato, ricordo che il Milan è terzo. Non bisogna guardare il risultato oltre la singola partita, in questo campionato bisogna avere testa".