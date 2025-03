Il giornalista Luigi Garlando ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', facendo il punto della situazione sul prossimo allenatore del Milan , tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri . Come noto, infatti, al termine della stagione i rossoneri dovrebbero terminare il proprio rapporto con Sérgio Conceicao ed è già partito il casting per decidere il suo sostituto.

Lo stesso Luigi Garlando ha spiegato di preferire Cesc Fabregas sulla panchina del Milan. Non solo, perché poi ha ricordato i rapporti non idilliaci tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic, che renderebbero molto complicato l'arrivo dell'ex Juventus. Ecco, dunque, le sue parole in merito.