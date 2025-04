"Sartori è il numero uno dei ds. Sarebbe la scelta migliore perché è un uomo di straordinaria esperienza, va a pescare giocatori da formare e li valorizza. Sarebbe il meglio in un progetto di più anni. Tare è un discorso diverso, è bravo a lavorare nell'immediato, da una base già buona del Milan. E potrebbe lavorare molto bene. Io però sceglierei Sartori". LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders non si tocca. I numeri non mentono: è il migliore in Europa >>>