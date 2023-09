Garbo: “Al mercato del Milan darei 7,5. In prospettiva si è mossa bene”

Le parole di Daniele Garbo

"Juventus 7 perché è riuscita a tenere Vlahovic e Chiesa, è rimasta questa e gli acquisti sono quelli che sono rimasti. Al Milan darei 7,5, in prospettiva si è mossa bene. Inter 6,5, davanti è più debole e non sono d'accordo sia più forte. Roma 6,5 perché ha preso Lukaku, anche se dietro hanno qualche problema. Alla Lazio do 6, hanno venduto Milinkovic a buon prezzo. Atalanta do 8 per i grandi incassi, è quella che si è rinforzata economicamente di più. Il Napoli è rimasta sostanzialmente uguale, tenendo Osimhen e puntellando alcuni reparti, gli do 7. Il direttore sportivo migliore è D'Amico dopo le cessioni capolavoro di Hojlund e Boga".